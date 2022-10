Toto-ministri, non soltanto la Ronzulli? "Chi paga dentro Forza Italia"

16 ottobre 2022 a

I rumors di ieri sul toto-ministri riguardano soprattutto Fratelli d'Italia e uno dei suoi uomini di punta, Fabio Rampelli. Nelle ultime ore il nome del vice presidente uscente della Camera, è stato accostato con insistenza al Ministero per la Transizione Ecologica o in alternativa a quello dei Beni culturali. Lui preferirebbe il primo, ma se Giorgia Meloni chiama non direbbe no nemmeno al secondo.

Un altro nodo caldo è quello del ministero dell'Università e Ricerca. Tra le papabili c'è sempre la vice presidente di Regione Lombardia Letizia Moratti, ma ieri sono spuntati anche i nomi dell'attuale rettore dell'Università di Chieti Sergio Caputi, mentre la Lega avrebbe avanzato la candidatura di Giuseppe Valditara, che non è riuscito a farsi eleggere alle Politiche del 25 settembre, ma che potrebbe tornare in gioco nell'esecutivo. Per sciogliere i dubbi rimasti, però, bisognerà attendere la schiarita all'interno del Centrodestra. perché con il veto della Meloni ai senatori forzisti che non hanno votato La Russa, anche Anna Maria Bernini rischia di restare a bocca asciutta.