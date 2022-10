Marina Calderone, la fedelissima della Meloni che stravolgerà il reddito M5s

18 ottobre 2022 a

Ha un nome e cognome la donna a cui Giorgia Meloni sta pensando per il ministero del Lavoro. Si tratta di Marina Elvira Calderone, la soluzione "tecnica" per risolvere i problemi economici, ma anche per modificare il Reddito di cittadinanza. A svelare il nome Franco Bechis su Verità e Affari, che ricorda l’esperienza tecnica maturata dalla Calderone in circa 18 anni alla guida dei consulenti del Lavoro.

Già durante il Conte I, il profilo della Calderone emerse per il ruolo della presidenza Inps. Nel corso degli anni ha già ricoperto un incarico pubblico quando la presidenza del Consiglio era nelle mani di Matteo Renzi, che la scelse per far parte del consiglio di amministrazione di Leonardo. Questa volta invece a lei potrebbe andare una vera e propria poltronissima, con l'onere di revisionare le regole del sussidio grillino. In sostanza il suo compito non sarà quello di abolirlo, ma di trovare delle politiche attive.

Oltre a quello della Calderone, sono diverse le candidature quasi in dirittura d'arrivo. Tra questi Giancarlo Giorgetti al ministero dell'Economia e delle Finanze e il co-fondatore di FdI Guido Crosetto al ministero dello Sviluppo economico. E anche i dossier urgenti non sono più un mistero: ecco la proroga degli aiuti sulle bollette, i fondi per coprire gli extra cosi legati all’inflazione sul bilancio dello Stato e le pensioni. Su quest'ultimo tema è caccia ai 20 miliardi per adeguare gli assegni all'inflazione sempre più alta. Ultimo nodo, lo spettro della legge Fornero che dovrebbe tornare in vigore dal 1 gennaio 2023, al posto di quota 100 o 102.