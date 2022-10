Quarta Repubblica, Salvini: "Poveretto, vergogna", De Luca asfaltato

18 ottobre 2022 a

Matteo Salvini commenta l'incontro tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Il leader della Lega a Quarta Repubblica parla della sfida per il governo di centrodestra e di fatto si dice fiducioso per una partenza sprint già dalla prossima settimana.

E così Salvini afferma. "So che l'incontro tra Meloni e Berlusconi è stato lungo e cordiale. Penso che entro una settimana il governo potrà essere in carica". Poi però parla dell'odio che in questi giorni si è riversato sulla coalizione di centrodestra e soprattutto sul presidente del Senato, Ignazio La Russa e sul presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Vi abbiamo raccontato degli insulti di De Luca su Fontana e quel "troglodita" pronunciato dal governatore della Campania all'indirizzo della terza carica dello Stato non è passato inosservato. E così è arrivata la risposta durissima di Salvini nel salotto di Nicola Porro: "De Luca è un poveretto che dà del troglodita alla terza carica dello Stato. È vergognoso!". Insomma l'odio da parte della sinistra sul centrodestra non conosce sosta e di fatto, anche con la fine della campagna elettorale, la musica non è cambiata.