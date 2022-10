Guido Crosetto, "fatelo per rispetto di Mattarella"

18 ottobre 2022 a

"Fatelo per rispetto di Sergio Mattarella". L'ultimo appello di Guido Crosetto arriva, come di consueto, dal suo profilo Twitter. Il fondatore di Fratelli d'Italia è tirato per la giacchetta da settimane, inserito in tutti i retroscena su Giorgia Meloni e FdI e soprattutto nei toto-ministri del prossimo, imminente governo di centrodestra. Il suo standing e il suo essere considerato, anche da molti avversari del centrosinistra, personalità integerrima, equilibrata e al di sopra delle parti, certo pesa molto. Ma il punto, sottolinea grave, è un altro.

"Circolano un elenchi con nomi di Ministri di un Governo che ancora non esiste e che nessuno ha avuto il mandato a formare - sottolinea Crosetto sui social -. Lo scrivono i quotidiani online, lo annunciano le tv. Penso che sia poco rispettoso nei confronti di Mattarella, del futuro premier e delle persone nominate". Nel suo caso, il meloniano sembra dirottato da tutti, Enrico Mentana compreso, al Ministero per lo Sviluppo economico. Il via libera, sulla carta, sarebbe arrivato dal faccia a faccia tra la Meloni e Silvio Berlusconi (che di Crosetto è stato capo di partito nel Pdl, fino a 10 anni fa), ma lunedì' sera, a vertice in corso, il "Gigante di FdI" teneva a precisare: "Sono fuori Italia, per lavoro, non so nulla dell’incontro tra Meloni e Berlusconi, nulla sulla squadra di governo e nulla di cosa accadrà nei prossimi giorni (nei quali sarò all’estero). Quindi chiedo ad amici curiosi e giornalisti di evitarmi centinaia di euro di roaming".

Se sempre riguardo alla stampa, qualche giorno prima, aveva rivelato un antipatico retroscena. "Chiamo un giornalista. 'Scusa, avete scritto una cosa inventata: non ho mia chiamato nessuno per il Mise nella mia vita!'. Risposta: 'Chi l’ha scritto aveva una fonte ottima'... Una fonte migliore di me per sapere cosa ho fatto io?? Perché devono inventare? Perché?".