Berlusconi all'attacco: "Meloni mi ha riso in faccia"

Elisabetta Casellati alla Giustizia. Ne è sicuro Silvio Berlusconi, ma da Fratelli d’Italia non arrivano conferme in questo senso. Per il Cav è stata una giornata piena di dichiarazioni: alcune stanno facendo discutere molto e sono state pronunciate nel corso di un intervento alla riunione dell’assemblea di Forza Italia alla Camera per l’elezione del capogruppo. Berlusconi ha tenuto una “lezione” per Giorgia Meloni riguardo a come si svolge il ruolo di presidente del Consiglio.

“Ieri con la signora abbiamo parlato anche di ministri - ha dichiarato il Cav - ho insistito perché la Lega ha già avuto qualcosa più di noi perché la signora Meloni si è tenuta la presidenza del Senato, e io le ho detto che deve imparare da capo di un governo almeno ad usare il condizionale. Quando parli dei tuoi alleati dovresti dire ‘il Senato mi piacerebbe tenerlo per Fdi’ e non ‘il Senato è mio’, perché così non si fa. Io ho fatto quattro volte il presidente del Consiglio, e il presidente del Consiglio deve essere aperto e generoso nei confronti degli alleati se vuol tenere unita la coalizione”.

Poi Berlusconi ha svelato un ulteriore retroscena che potrebbe alimentare qualche tensione all’interno del centrodestra: “La presidenza della Camera l’ha data alla Lega e, da che mondo è mondo, in Italia la presidenza del Senato vale due ministeri per chi non ce l’ha, vale un ministero la presidenza della Camera. Quindi noi gli abbiamo chiesto tre ministeri, mi ha riso in faccia, ne ho chiesti due, ha riso ancora, ne ho chiesto uno, ha detto ok. Questa è la situazione che ho trovato”.