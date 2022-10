Mentana, l'audio rubato: "Basta per far saltare l'accordo di governo"

18 ottobre 2022 a

a

a

Sta facendo discutere l'audio diffuso da Enrico Mentana durante la puntata di martedì 18 ottobre di Diario Politico. Di fronte ai telespettatori il direttore del Tg di La7 manda in onda un audio esclusivo, in cui Silvio Berlusconi viene incalzato sui rapporti con Giorgia Meloni. "Non c'è mai stata una distanza tra noi e la signora Meloni, tra noi c'è un rapporto di amicizia - premette il leader di Forza Italia per poi andare oltre -. Mio figlio ha un rapporto di amicizia con lei e il suo uomo lavora a Mediaset, per dire. Sono tanti i punti di contatto".

Vertice Meloni-Cav? Mentana: "Guardate qui...", il video che spiega tutto?

Ma non finisce qui: "Ho insistito affinché tutte le cariche fossero date sulla base del numero degli elettori. Noi abbiamo 180mila elettori in meno della Lega e invece hanno tirato fuori una formula per cui abbiamo venti deputati in meno della Lega e dieci senatori in meno, che non corrispondono alla differenza che c'è sugli elettori". Anche su Carlo Nordio, nome in lizza per la Giustizia e su cui punta la Meloni, il Cavaliere non ci va per il sottile: "Io lo incontro perché mi fa piacere, ma noi facciamo il nome della Casellati. Io so le cose che devono essere fatte e quindi...".

Berlusconi-Meloni, la foto rubata al vertice che la dice lunghissima | Guarda

Quanto basta a scatenare Mentana: "Basterebbe metà delle cose che ha detto a far saltare l'accordo di governo". Il clima è dunque teso e l'audio rubato non aiuta. Non a caso a stretto giro è arrivata una precisazione di Fratelli d'Italia che mette le mani avanti: Casellati? "I nomi solo dopo l'incarico". In sostanza nulla è ancora deciso.