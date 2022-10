Licia Ronzulli, "se ho visto la Meloni?": la frase che spiega molto

18 ottobre 2022 a

a

a

"Non ho visto Meloni, eravamo tra capigruppo": Licia Ronzulli risponde così ai cronisti che le chiedono se ci sia stato un incontro con la leader di Fratelli d'Italia dopo le voci e il caos degli ultimi giorni. La nuova capogruppo di Forza Italia al Senato, però, ha detto che non c'è stato modo di vederla. Il caso Ronzulli, comunque, sembra essere definitivamente chiuso. Pare che Silvio Berlusconi abbia insistito con Meloni per posizionare la sua fedelissima a capo di qualche ministero, ma la premier in pectore avrebbe rifiutato. Di qui il caso scoppiato all'interno del centrodestra, poi risolto con un faccia a faccia tra il Cav e la Meloni ieri a Roma.

Intanto sembra esserci qualche divergenza anche sul ministero della Giustizia. Berlusconi, infatti, ha detto ai cronisti di avere trovato un accordo con Meloni per Maria Elisabetta Casellati. Le sue parole, però, sarebbero state smentite poco dopo da fonti parlamentari di FdI sentite da Askanews. Pare che per la Meloni il candidato alla Giustizia sia l'ex pm Carlo Nordio. Adesso prova a mediare il neopresidente del Senato Ignazio La Russa. "Mi chiedo se Casellati abbia detto Giustizia o niente, non mi risulta che ci sia da parte sua una intenzione definitiva: le cose si possono sistemare. Poi Nordio s'è candidato per fare il ministro della Giustizia": ha detto a Porta a Porta.

"Secondo Berlusconi, Casellati va alla Giustizia? Non provocatemi. Abbiamo fatto le liste per le candidature, Meloni ha insistito per Nordio affinché il suo ruolo non fosse quello di venire in Parlamento a schiacciare bottoni ma con la previsione di essere ministro della Giustizia - ha continuato La Russa nello studio di Bruno Vespa -. E credo che questa sia la decisione di Meloni, ma penso che le cose si possano sistemare. Non mi pare che dalla Casellati ci sia una intenzione definitiva".