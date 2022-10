Chiara Colosimo, chi è la "piccola Meloni" e che poltrona sta per prendersi

18 ottobre 2022 a

a

a

Chiara Colosimo, molto vicina a Giorgia Meloni, sarebbe pronta a lavorare nel nuovo governo. In che ruolo? Stando ad alcune indiscrezioni riportate da Affariitaliani, potrebbe guidare il ministero della Gioventù e dello sport. Si tratterebbe dello stesso - anche se senza sport - guidato dalla premier in pectore durante il quarto governo Berlusconi, dal 2008 al 2011. Chiara Colosimo, classe 1986, ex consigliere regionale del Lazio, ha stravinto nel suo collegio di Latina, con oltre il 58% dei consensi.

"Dopo l'incontro Cav-Meloni....": profezia-Orsina sul governo, tutto stravolto

Colosimo e Meloni avrebbero molti punti in comune. "Ad accomunare Chiara Colosimo alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ci sono moltissime cose, che costellano la loro lunga storia politica, tanto che si potrebbero definire come una sorta di gemelle di militanza politica - si legge su Affariitaliani -. Cresciute ambedue, sempre politicamente parlando, alla Garbatella, (la Colosimo è della Balduina), ambedue si sono fatte le ossa in una lunga militanza in Azione giovani, hanno ricoperto incarichi una in Provincia (Meloni) e una in Regione (Colosimo), prima di approdare in Parlamento".

"Non ho resistito": dove fotografano la Fascina (con il Cav) nel mezzo del caos

La meloniana si è sempre messa a disposizione del suo partito. Basti pensare che è lei, insieme a Giovanni Donzelli, che si occupa dell’organizzazione degli eventi, come quello di Atreju. E pare che quando in FdI si è sparsa la voce su un ministro dello sport, tutti abbiano pensato a lei, grande appassionata di sci e dello sport in generale. In passato ha praticato anche tennis e pugilato.