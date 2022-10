DiMartedì, Bersani: "Destra fuori dall'antifascismo". Rivolta in studio

19 ottobre 2022 a

Pier Luigi Bersani, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, nella puntata del 18 ottobre, parla di antifascismo e fascismo dopo la vittoria alle elezioni di Fratelli d'Italia e la sconfitta del Partito democratico: "Qui si dice che il Pd deve fare un congresso rifondatore ma Fratelli d'Italia no? Guardate che qui abbiamo un problema che ha una profondità storica e che va affrontato con la stessa profondità", sottolinea Bersani. "Siamo un Paese che ha fatto una resistenza, in nome di questo si è data una Costituzione antifascista che piace agli italiani. E abbiamo una destra che è fuori da questa storia, a differenza di altre destre europee", spiega ancora l'ex ministro. E dopo le sue parole, in studio, insorgono Alessandro Sallusti, Alessandro Giuli e Gianfranco Rotondi. "Non è vero, no", commenta Giuli.

Ma Pier Luigi Bersani insiste e aggiunge: "Anzi spesso e volentieri non l'ha riconosciuta. Sto parlando seriamente". Quindi arriva alle sue conclusioni: "Se la Meloni va da Vox, state attenti che questa cosa qui è profonda. Io invito la destra a non pensare al Partito democratico ma ad affrontare questa vicenda storica".

Qui potete vedere l'intervento di Pier Luigi Bersani da Floris a DiMartedì