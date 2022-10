Sallusti inchioda Bersani: "La foto del Duce a Palazzo Chigi l'hai vista?"

19 ottobre 2022 a

Botta e risposta da Giovanni Floris a DiMartedì su La7, nella puntata del 18 ottobre tra Pier Luigi Bersani, Alessandro Sallusti e Giovanni Floris. "A Palazzo Chigi c'era già la foto del Duce e i premier di sinistra non hanno mai avuto alcun imbarazzo adesso che non sono più lì la foto non va bene", osserva il direttore di Libero in merito alla polemica che si è scatenata ieri per le immagini di Mussolini al Mise. "Io a Palazzo Chigi non l'ho mai vista ma se ci fosse la toglierà la Meloni", ribatte ironico Bersani. Quindi il conduttore interviene con una battuta: "Il problema è che adesso magari ci si fanno i selfie".

Lo stesso Bersani aveva scritto prima sul suo profilo Twitter: "Mi giunge notizia che al Mise sarebbero state esposte le fotografie di tutti i ministri, Mussolini compreso. In caso di conferma, chiedo cortesemente di essere esentato e che la mia foto sia rimossa". "La foto di Mussolini - denuncia la Funzione Pubblica Cgil - spuntata al ministero dello Sviluppo Economico rappresenta un atto gravissimo, oltre che deplorevole, e chiediamo si intervenga immediatamente perché sia rimossa. Abbiamo appreso da una rete televisiva nazionale, e ci risulta confermato da lavoratrici e lavoratori, che all’interno del Ministero dello Sviluppo Economico, nel corso dell’inaugurazione di un libro sul palazzo, venivano appesi quadri che ricordavano e mostravano i ministri dell'industria succedutisi. Fin qui nulla di preoccupante, se non fosse che tra i vari quadri ce ne sarebbe anche uno di Benito Mussolini".