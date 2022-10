CartaBianca, Mauro Corona gela la Berlinguer: "Mi sto rovinando l'esistenza"

19 ottobre 2022 a

Mauro Corona non andrà a Ballando con le Stelle. Il rifiuto arriva ai microfoni di CartaBianca, nella puntata in onda martedì 19 ottobre su Rai 3. "È una bellissima trasmissione, appena posso la guardo, ma non ce la vedo a fare il ballerino con gli scarponi, su Rai 1, con Milly Carlucci", ha esordito Bianca Berlinguer ricordando un corteggiamento da parte del programma risalente a due anni fa. E lo scrittore non è da meno: "È una trasmissione bellissima, perché devo andare io a imbruttirla e rovinarla? Alla veneranda età di 72 anni riesco ancora a camminare con le mani e i piedi per aria. Può mettersi il cuore in pace, non andrò. Già mi sto rovinando l’esistenza con Cartabianca".

Eppure è un altro ospite, Al Bano, a trovarsi in disaccordo. Da ex concorrente del talenta di Rai 1, il cantante si trova a smentire i due: "Mauro, te lo consiglio". D'altronde Al Bano accettò anche l'esperienza de L’Isola dei Famosi, nel lontano 2005: "Mia figlia Romina voleva andarci. Mi disse: ‘papà, abbiamo la possibilità di stare insieme su un’isola, se non accetti mi cadrà un mito’. Mi costrinse ad accettare, non finirò mai di ringraziarla. I primi tre giorni furono una tragedia, mi ripetevo: ‘ma chi me l’ha fatto fare’. Poi mi sono divertito. Mia figlia e io purtroppo eravamo divisi, stavamo in zone diverse, non ci vedevamo mai. Persi 14 chili".

Per l'artista l'avventura si concluse con un ritiro trenta giorni dopo, quando Loredana Lecciso annunciò ai giornali di volerlo lasciare. "Ringrazio il pubblico che mi ha voluto, ma devo abbandonare - aveva detto -. Non posso rimanere con un pensiero che mi trapana il cervello. Non ho mai lasciato nulla di incompiuto, ma c’è sempre una prima volta".