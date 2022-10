Berlusconi, "Trono di spade" al Quirinale: una foto pazzesca

21 ottobre 2022 a

Silvio Berlusconi è seduto trionfante su una lussuosa poltrona antica e sorride mentre stringe i braccioli. Ha la sua classicissima giacca doppiopetto blu stile '94 sbottonata e aperta e la spilletta tricolore sul bavero della giacca. Dietro di lui in una sala del Palazzo del Quirinale posano in piedi Antonio Tajani, in blu scuro, Licia Ronzulli, in tailleur azzurrino e nero, e Alessandro Cattaneo, in giacca e pantalone color carta da zucchero. A parte la fedellisima del Cavaliere che ha un'espressione evidentemente soddisfatta, Tajani e Cattaneo hanno un'aria un po' perplessa. Ma è l'insieme che fa un po' impressione: sembra la locandina del Trono di spade.

Tant'è.

Questa immagine è stata pubblicata dal presidente di Forza Italia sul suo profilo Instagram. A corredare lo scatto, c'è una dichiarazione ufficiale che sembra voglia lanciare un messaggio distensivo e rassicurante a tutti: "La delegazione di Forza Italia al Quirinale per le consultazioni del Presidente della Repubblica", si legge. Quindi si conclude: "Daremo un contributo decisivo per far nascere il governo del centrodestra".

Del resto Giorgia Meloni l'ha detto subito dopo il termine del colloquio con Mattarella: "Siamo pronti". Pare anche l'alleato Silvio. Anche se non è più suo il trono di spade.