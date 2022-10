Berlusconi, la prima foto dopo la lista dei ministri: una bomba

21 ottobre 2022 a

Le tensioni? Acqua passata. Dopo pochi minuti dal discorso con cui Giorgia Meloni ha ufficializzato i nomi dei nuovi ministri, Silvio Berlusconi rompe il silenzio su Instagram Qui il leader di Forza Italia pubblica uno scatto che lo vede assieme all'alleata di Fratelli d'Italia, nonché futura leader. "Congratulazioni - scrive - al nuovo Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ai Ministri. Buon lavoro a tutti. Noi di Forza Italia daremo un contributo decisivo e qualificato: possiamo finalmente affrontare i problemi degli italiani e far ripartire il Paese".

A fargli eco anche Licia Ronzulli. La senatrice azzurra, che tanto il Cavaliere l'avrebbe voluta alla Salute, è rimasta fuori dalla squadra. Ma oggi, venerdì 21 ottobre, tutto viene derubricato perché il centrodestra si appresta a governare. "La tempestività - commenta lei - con cui è stata composta la squadra di governo è sintomatica della determinazione con la quale il centrodestra intende affrontare la responsabilità di guidare l'Italia. Congratulazioni e in bocca al lupo al primo presidente del Consiglio donna, Giorgia Meloni, ai ministri di Forza Italia Annamaria Bernini, Elisabetta Casellati, Gilberto Pichetto Fratin, Antonio Tajani e Paolo Zangrillo e a tutti i componenti del nuovo governo".

Dall'opposizione, invece, il primo a congratularsi con il nuovo esecutivo è Carlo Calenda. Anche il suo augurio arriva sui social, dove si legge: "Auguri a Giorgia Meloni. Avere una Presidente del Consiglio donna che si è battuta con coraggio per arrivare a Palazzo Chigi con le sue sole forze è comunque un grande cambiamento per l'Italia. Saremo all'opposizione. Ma le auguriamo di avere successo per l'Italia".