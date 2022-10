Enrico Letta, la sparata contro il governo: "Dopo aver ascoltato la lista..."

21 ottobre 2022 a

a

a

Una giornata amara per la sinistra quella di oggi. Il centrodestra ha ufficializzato i nomi dei ministri e già domani è previsto il giuramento del nuovo governo. Risultato? Una pioggia di critiche. Ad aprire le danze è Enrico Letta. Il segretario del Partito democratico rompe il silenzio su Twitter dove scrive: "Dopo aver ascoltato lista, nomi e denominazioni del Governo Meloni dico ancora più convintamente opposizione, opposizione, opposizione. L'unica novità è una donna premier, un fatto storico per il nostro Paese, oggettivamente da riconoscere".

FdI esplode? La Lega... il sondaggio-ribaltone: come cambiano le cifre

E proprio alla leader di Fratelli d'Italia, il dem augura "buon lavoro". Ma il Pd non può stare fermo. Dopo la batosta elettorale, Letta invita i suoi a "guardare avanti". "In Parlamento la settimana prossima - promette - esporremo le ragioni e le iniziative della nostra sempre più convinta opposizione. Venerdì la Direzione fisserà l'agenda e i tempi del nostro Congresso Costituente". Congresso nel quale si deciderà il nuovo leader.

Video su questo argomento Da Di Maio a Speranza, tutti quelli che non rimpiangeremo: le pagelle della settimana

Ma Letta non è l'unico dem ad annunciare opposizione. Come lui, ecco che c'è Laura Boldrini. L'ex presidente della Camera non si trattiene dall'attaccare: "Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare…che vuol dire? Metteranno fuori legge l’ananas? - cinguetta -. Ministero delle pari opportunità insieme a famiglia e natalità: siamo a Roma o a Varsavia? È il governo della destra retrograda, autarchica e un po’ grottesca". Da qui l'appello: "Opposizione".