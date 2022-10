Valdiserri, Meloni in lacrime ai funerali: il gesto di La Russa

22 ottobre 2022 a

La foto dice tutto. Giorgia Meloni, abbracciata al presidente del Senato Ignazio La Russa, con gli occhiali da sole neri a nascondere le lacrime, piange. La neo premier ha appena giurato di fronte a Sergio Mattarella ed è volata ai funerali di Francesco Valdiserri, il ragazzo di 18 anni, figlio di Luca Valdiserri e Paola Di Caro, giornalisti del Corriere della Sera, travolto e ucciso la notte del 20 ottobre a Roma, in via Cristoforo Colombo, da una ragazza ubriaca che ha perso il controllo della macchina. La presidente del Consiglio conosce bene Paola Di Caro, cronista politica che segue il centrodestra. E come madre non può che provare un immenso dolore per questa tragedia immensa e senza senso. "Cammineremo con te, perché tu non sia sola mentre attraversi l'inferno", aveva scritto su Twitter la Meloni appena ricevuta la notizia della morte di Francesco.

Ed eccola lì la Meloni. Come promesso, non l'ha lasciata sola. Uscita dal Quirinale si è diretta alla Chiesa di Santa Maria Liberatrice, a Testaccio, e si è messa in fondo, insieme alle tante persone giunte per l’ultimo saluto a Francesco. E insieme a La Russa, anche lui commosso, che è rimasto al suo fianco. Come sempre.