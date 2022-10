Boschi apre a Meloni: "Possiamo votare le loro leggi"

22 ottobre 2022 a

Dal terzo polo si apre qualche spiraglio nei confronti di Giorgia Meloni e del suo governo. Intervistata dal Corriere della Sera, Maria Elena Boschi ci ha tenuto a fare i complimenti alla prima premier donna italiana: “Sono all’opposizione e voterò ‘no’ alla fiducia, ma sono contenta che finalmente si sia rotto il tabù. Non faremo sconti al governo ma questo non mi esime dal fare i complimenti a Giorgia Meloni per aver rotto il tetto di cristallo”.

La Boschi ha poi espresso un giudizio su questa prima fase del governo: “Nella fase precedente l’incarico abbiamo visto una coalizione litigare male e su tutto. I nomi del governo invece non sono tutti male. Anzi, qualcuno è sicuramente un bel nome. Come italiana spero che facciano bene, ma non credo che accadrà. In ogni caso ora bisogna solo lasciarli partire”. In ogni caso il terzo polo assicura che farà un’opposizione “responsabile”, non escludendo il suo appoggio su alcuni provvedimenti.

“Se Meloni appoggia il rigassificatore di Piombino - ha spiegato la Boschi - è ovvio che votiamo sì. In quel caso non siamo noi incoerenti: è Meloni che cambia idea. Idem sulla giustizia o sulle tasse, ma prima vediamo le leggi e poi decidiamo. Quello che è certo è che possiamo votare queste leggi, se buone, ma non entreremo mai nel loro governo, accada quello che accada”.