Salvini di sasso, "oggi me ne bevo un litro", la frase sussurrata alla Camera

25 ottobre 2022 a

a

a

"Sto a morì", dice Giorgia Meloni a Matteo Salvini in una pausa del suo discorso alla Camera per la fiducia. Il microfono della presidente del Consiglio è aperto e dunque durante la diretta si sente tutto. L'aria che tira ripropone quindi la scena e Myrta Merlino le manda in onda. Nel video si vede infatti la Meloni che beve l'acqua e chiede aiuto al suo vice premier, il segretario della Lega. "Oggi me ne bevo un litro".



Qui il fuori onda di Giorgia Meloni con Matteo Salvini

Meloni, occhio: il microfono è aperto! La clamorosa frase rivolta a Salvini | Video

La premier del resto è assetata. Acqua, acqua, acqua, continua a farsi portare bicchieri colmi. Al terzo bicchiere Giorgia Meloni, non riuscendo a incrociare con lo sguardo un assistente parlamentare, lo chiede a Salvini, seduto alla sua destra, che a sua volta si sbraccia verso i commessi per accontentare la richiesta della presidente del Consiglio.

Ma nel corso dell'intervento ci sono diversi fuori onda. "Così finiamo alle tre...", dice la Meloni a Matteo Salvini, seduto accanto a lei, mentre gli applausi interrompono il suo discorso in aula dopo il ringraziamento per l’impegno delle forze armate. Concetto poi ribadito, ma anticipandolo di un’ora, direttamente al microfono e rivolgendosi all’Aula: "Finimo alle due così...", dice col sorriso sulle labbra. Un lungo applauso della maggioranza sottolinea la fine dell’intervento, infine dai banchi del centrodestra si sono levati i cori «Giorgia, Giorgia».