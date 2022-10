Gasparri zittisce Luciana Littizzetto: "Mi basterebbe..."

26 ottobre 2022 a

a

a

Maurizio Gasparri, ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca, su Rai tre, nella puntata del 25 ottobre, risponde a Luciana Littizzetto che domenica scorsa a Che tempo che fa lo aveva invitato a non toccare la legge 194 sull'aborto. "Nelle ultime quattro legislature ho sempre presentato questa proposta di legge sui diritti del concepito per rendere omaggio a una battaglia di cui condivido il principio. Mi accontenterei che venisse applicata la legge 194".

Il senatore di Forza Italia si riferisce al ddl depositato pochi giorni fa per il riconoscimento giuridico del feto. Una proposta di legge che, se mai dovesse passare, complicherebbe l'applicabilità della legge sull'aborto dal momento che per qualsiasi interruzione di gravidanza sia la donna sia il medico potrebbero accusati di "omicidio".

"Se dicono sempre no...". Polveriera Forza Italia, pesanti voci su Meloni

"Come posso sapere io come si sente una donna alla quale il medico ha detto che il bambino che sta crescendo dentro di lei dovrà vivere una vita intera di sofferenza?", aveva detto la Littizzetto da Fazio in una lettera aperta a Gasparri. "Come posso sapere io come si sente una ragazzetta di 15 anni che cercava amore e si è ritrovata mamma per errore? Come posso sapere io come si sente una donna sola, senza soldi, magari con altri figli che già non riesce a sfamare. E come posso sapere io come si sentono un sacco di altre donne che scelgono di non essere mamme per chissà quali motivi". Quindi aveva concluso: "Non lo so. Ma una cosa la so. So che basta un attimo Gaspy per tornare indietro di anni e ricominciare con i ferri da calza. Quindi lo dirò forte e chiaro: la 194 non si deve toccare".