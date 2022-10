Lorenzo Guerini, "ha applaudito solo lui": caos Pd

26 ottobre 2022 a

Opposizione disorientata e confusa: è questo uno dei punti di maggior rilievo della giornata di ieri, quando Giorgia Meloni ha fatto il suo discorso per la fiducia alla Camera. Lo racconta in maniera dettagliata Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera. Lo smarrimento a sinistra è apparso piuttosto evidente in alcuni momenti, come quando il premier ha ringraziato le forze dell'ordine per il loro lavoro.

"Panico, soprattutto tra gli scranni del Pd, quando la Meloni ha ringraziato le donne e gli uomini delle forze armate: 'Come una scolaresca impaurita — descrive la scena Roberto Giachetti, tra i renziani più autorevoli — Alla fine s’è messo a battere le mani solo Guerini'", si legge ancora sul Corsera. Un applauso, poi, sarebbe arrivato anche da Nicola Fratoianni, capo di Sinistra italiana, che avrebbe battuto le mani solo durante il passaggio sulla lotta alla mafia.

In generale, scrive Roncone, i banchi dell'opposizione hanno offerto uno "spettacolo drammatico": "Hanno applaudito anche loro il passaggio sul presidente Mattarella. Applausi, meno entusiastici, su Draghi. Poi, quando la presidente del Consiglio ha ricordato la recente alluvione delle Marche, momento di imbarazzo: il governatore delle Marche è Francesco Acquaroli di FdI. Accidenti: e adesso? Si applaude o no?". La confusione, insomma, regnava sovrana.