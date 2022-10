Meloni, sondaggio Pagnoncelli: un 36% sensazionale

26 ottobre 2022 a

a

a

Il governo si prepara a ad entrare in campo. Dopo la fiducia alla Camera, oggi incasserà quella al Senato. C'è grande attesa per quanto riguarda le prime mosse dell'esecutivo e soprattutto per le scelte di Giorgia Meloni soprattutto sul fronte economico.

Salvini e la Guardia Costiera: la mossa decisiva per il futuro della Lega

E in questa fase interlocutoria in cui il governo di fatto non ha ancora deliberato i primi provvedimenti ma ha già dato indicazioni precise sul programma che intende seguire gli italiani si dividono nei giudizi rispecchiando di fatto le divergenze emerse dal risultato delle urne. Secondo un sondaggio Pagnoncelli di DiMartedì il 36 per cento il governo Meloni è meglio di quello guidato da Mario Draghi, un 19 per cento non giudica ancora e un 45 per cento invece reputa migliore il governo Draghi. Il dato sul governo Draghi ovviamente, come sottolinea Pagnoncelli, è dato dal fatto che quell'esecutivo aveva una base elettorale più ampia perché sostenuto quasi da tutti i partiti al netto di Fratelli d'Italia.

Meloni divora Draghi. Masia, sondaggio-tsunami: cosa cambia dopo l'incarico

Sull'operato del governo e sulle aspettative il 39 per cento pensa che la Meloni farà bene. Un altro 20 per cento non si pronuncia, mentre un 41 per cento pensa che farà male. Le percentuali dunque rispecchiano un po' la spaccatura degli elettori tra quelli di centrodestra e quelli della galassia anti-Meloni. Bisognerà attendere qualche mese per capire quale sarà l'orientamento degli elettori sul governo. Ma di fatto va sottolineato che secondo un sondaggio Swg per Tg La7, il governo parte con il 42 per cento dei consensi, gli stessi raccolti da Conte che tanto sbraita dai banchi del Senato contro la Meloni.