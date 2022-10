Meloni, l'ultimo "no" a Berlusconi: un pesantissimo retroscena

27 ottobre 2022 a

a

a

Incassata la fiducia sia alla Camera che al Senato, Giorgia Meloni è alle prese con l’ultimo giro di nomine: sono quaranta le caselle da riempire tra viceministri e sottosegretari, con la presidente del Consiglio che conta di chiudere la partita nel giro di una settimana, in modo da consentire all’esecutivo di mettersi in moto a pieno ritmo.

"Perché Meloni è premier. Io sempre con l'Occidente": Cav, ritorno esplosivo al Senato

Ovviamente c’è da fare i conti con i desiderata degli alleati, e in particolare di Forza Italia, le cui richieste iniziali erano molto alte: dal partito di Berlusconi avevano fatto sapere di volere 12 poltrone, ma alla fine dovrebbero accontentarsi di 2 viceministri e 6-7 sottosegretari. Lo riporta Repubblica, secondo cui l’ultimo giro di nomine potrebbe riaccendere lo scontro interno a Forza Italia tra l’ala rappresentata da Licia Ronzulli e quella di Antonio Tajani. Intanto emergerebbe già il primo “no” della Meloni, indirizzato a Valentino Valentini: si tratta dell’uomo che per conto del Cav teneva i rapporti con la Russia.

Renzi sfotte il Pd? E la Meloni... la reazione che la dice lunghissima

Per questo motivo gli dovrebbe essere sbarrata la via che conduce alla nomina a sottosegretario agli Esteri: potrebbe invece finire al Mise. Gli altri nomi che circolano in quota Forza Italia sono Paolo Barelli (viceministro all’Interno), Francesco Battistoni (Agricoltura), Francesco Paolo Sisto (Giustizia), Alberto Barachini (Editoria), Sestino Giacomoni (Economia), Giuseppe Mangialavori (Sud), Matilde Siracusano (Pnrr) e Antonio Martusciello.