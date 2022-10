Laura Boldrini umiliata (ancora) in piazza: "Vattene"

27 ottobre 2022 a

Un'altra figuraccia per Laura Boldrini. L'ex presidente della Camera è scesa nuovamente in piazza ma con scarsi risultati. Ha raccolto una pesante contestazione da affiancare a quella già messa in bacheca alla manifestazione delle femministe che attaccavano in modo preventivo la Meloni per le sue posizioni sull'aborto. Questa volta la parlamentare del Pd è andata in piazza per dire la sua sul rinnovo del memorandum Italia-Libia sul fronte immigrazione.

Prima di darvi conto della Boldrini contestata ricordiamo che il memorandum è un accordo bilaterale che dà un freno alle partenze dei barconi dalla Libia e per la prima volta è stato sottoscritto dall'allora ministro degli Interni, Marco Minniti esponente di quel Pd di cui fa parte la stessa Boldrini. Tornando alla manifestazione, tra i presenti oltre agli attivisti, tanti parlamentari tra i quali anche Nicola Fratoianni (Alleanda Verdi e Sinistra), Elly Schlein e appunto Laura Boldrini.

L'ex presidente della Camera è stata messa dal mirino dai manifestanti e ha dovuto ascoltare parole pesantissime: "Il Pd negli ultimi anni ha gestito le politiche migratorie nello stesso identico modo se non peggiore della Lega. A partire da Prodi ma anche nel 2017 con Marco Minniti. Quindi, chi ha sostenuto queste iniziative oggi non può scendere in piazza a dire basta ai lager in Libia, perché i principali promotori sono stati loro". L'ex presidente della Camera per più di dieci anni è stata portavoce dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Ora i manifestanti le contestano la sua apparenza a quel Pd che di fatto fa il moralista con la destra ma di fatto ha adottato provvedimenti che hanno irritato e non poco i buonisti dell'accoglienza.



Guarda qui il video della contestazione della Boldrini