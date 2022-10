Lega, diffida a Umberto Bossi: "Non usare il simbolo di partito"

28 ottobre 2022 a

a

a

Il tesoriere della Lega, Giulio Cementero, ha chiesto al Comitato del Nord, la nuova corrente di Umberto Bossi, di "cessare" la promozione tra i propri iscritti e l'uso dei simboli del partito. Secondo quanto riporta ilCorriere, sarebbe stata segnalata al Garante della privacy anche la possibile violazione da parte del comitato dei dati personali degli iscritti. Una mera questione procedurale e ben lontana da polemiche o scontri interni alla Lega.

"Ecco il piano della corrente-Bossi": il "pizzino" di Castelli a Salvini

E a sottolinearlo è proprio una nota della Lega che di fatto chiude il caso sul nascere: "L’intervento della Lega per Salvini Premier nei confronti dell’associazione Comitato Nord ha motivazioni di carattere esclusivamente giuridico: non esiste, e non esisterà mai, alcun problema politico o personale tra Matteo Salvini e Umberto Bossi, la democrazia interna al Movimento è testimoniata dal fatto che oltre il 70% delle Sezioni ha già rinnovato segretari e direttivi, con le altre che seguiranno a breve.

"Umberto, stai tranquillo": Salvini, la frase rubata su Fontana: ora tutto torna

Il dibattito interno non autorizza però in alcun modo violazioni della normativa in materia di trattamento dei dati personali dei Militanti della Lega, a rischio di multe milionarie". Insomma nessuna tempesta all'interno del Carroccio. La Lega è concentrata sull'azione di governo e come è noto tra i primi punti da portare avanti nell'agenda dell'esecutivo Meloni c'è l'innalzamento del tetto al contante ma anche la riforma del sistema previdenziale e di quello fiscale con un allargamento della flat tax.