Sondaggio: Meloni, Draghi e poi... Fiducia: l'impensabile terzo posto

29 ottobre 2022 a

a

a

Luca Zaia, governatore leghista della Regione Veneto, è tra i leader politici che ispirano più fiducia. A rivelarlo è un’indagine Swg fatta lo scorso 24 ottobre e diramata durante l'ultima puntata della trasmissione Agorà su Rai 3. La novità che emerge dal sondaggio relativo alla fiducia che gli italiani ripongono verso i leader è che Zaia ha conquistato un consenso tale da piazzarsi al terzo posto con un ben 43%, rispettivamente dopo Giorgia Meloni (53%), e Mario Draghi (52%). Sul podio infatti c'è la neo presidente del Consiglio, che ha ormai superato l'ex premier.

"Non usare il nostro simbolo": Lega, una (pesante) diffida a Umberto Bossi

Dopo Zaia, al quarto posto c'è il leader grillino Giuseppe Conte, indicato anche lui in crescita con un 42% e, soprattutto, come il principale leader dell’opposizione, dato che il Partito Democratico è sostanzialmente senza guida in attesa del Congresso (e sempre più a picco nei sondaggi). In calo, infatti, Enrico Letta che in questa classifica con il suo 20% risulta penultimo ed è addirittura sorpassato dal presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini (32%). Sorte simile anche per i due alleati della premier, Matteo Salvini (24%) e Silvio Berlusconi (30%), che soffrono evidentemente il momento di grande popolarità della presidente del Consiglio. Periodo stabile, infine, per Carlo Calenda (30%) e Matteo Renzi (17%), nonostante il leader di Italia Viva continui a occupare l'ultimo posto della graduatoria.