Mezz'ora in più, Fini avverte Meloni: "Attenzione", chi finisce nel mirino

"Attenzione a varare alcuni provvedimenti": Gianfranco Fini, ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più su Rai 3, ha lanciato un avvertimento al nuovo presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In particolare ha fatto riferimento a un membro del suo esecutivo: "Il ministro Roccella - non la conosco a sufficienza quindi vediamo cosa farà - è una dei parlamentari che promise di promuovere un referendum per abrogare le unioni civili. C’è qualche necessità di dire 'piano', soprattutto se agisce il governo", ha detto l'ex leader di An.

Secondo Fini, sui diritti civili, "materia importante e delicata", il governo "farebbe forse meglio a dire 'il Parlamento si occupi di questi temi'". Nel corso dell'intervista, poi, l'ex leader di An - che per diversi anni ha deciso di stare lontano dal piccolo schermo - ha parlato anche del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. In particolare, ha detto: "Berlusconi ha una fortissima personalità e io ne sono buon testimone, lo dico senza acrimonia. Ora prende atto che non è più il dominus, che non ha più lo scettro, che è in mano a una donna e per giunta una donna che non viene dalla mitica trincea del lavoro, dalla società ma che ha masticato pane e politica fin da ragazzina e questo per Berlusconi non è mai stato un titolo di merito".

"Al tempo stesso - ha osservato Fini - Berlusconi non è un irresponsabile, basta vedere i ministri di Fi, penso a Tajani, che danno ampia garanzia di continuità nell'azione di governo". Del resto, ha sottolineato ancora l'ex alleato del cavaliere, "Berlusconi i sondaggi li guarda, ha capito che alcune fibrillazioni danneggiano soprattutto Forza Italia".