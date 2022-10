Sorgi, "in autunno il reddito di cittadinanza...": ecco il piano-Meloni

30 ottobre 2022 a

a

a

"Il prossimo tema in discussione potrebbe essere il reddito di cittadinanza": Marcello Sorgi parla delle possibili mosse del governo Meloni in un editoriale su La Stampa. Il riferimento è soprattutto alla legge di stabilità. Secondo il giornalista, bisognerà vedere se quanto detto in campagna elettorale diventerà poi effettivamente realtà: "Occorrerà vedere quanto la premier ha intenzione di affrontare uno scontro, non soltanto con gli elettori (soprattutto meridionali) dei 5 stelle, ma con Conte. Dire che il reddito va lasciato solo a chi non è in condizione di lavorare e agli altri va imposto di alzarsi dal divano è stato uno slogan efficace in campagna elettorale, ma all’atto pratico, distinguere tra i percettori non sarebbe così facile".

"Chi vuole far fuori". Bomba-Sorgi: perché Renzi "chiama "Meloni

Sorgi, poi, ha continuato: "Dalla revisione del reddito, secondo un’anticipazione del prossimo libro di Bruno Vespa, Salvini pensa di ricavare un miliardo di euro da destinare alle pensioni (quota 102 o 104, per evitare il ritorno alla legge Fornero che prevede 67 anni come età minima)". Ovviamente sarà sempre necessario un confronto con la Meloni, con la quale andrebbero concordati i dettagli della riforma.

Alessandro Giuli avverte Meloni: ecco i nomi dei "gufi" pronti all'agguato

Toccare la misura del reddito, continua l'editorialista, potrebbe anche "alimentare un altro fronte di tensione sociale in un autunno-inverno che già mostra i primi focolai". La premier, però, potrebbe comunque decidere di andare avanti. Infine, parlando dei prossimi appuntamenti di Meloni, Sorgi scrive: "Vola giovedì a Bruxelles per cominciare a sentire che aria tira e sottoporre agli interlocutori della Commissione l’ipotesi di uno sforamento del debito da trenta a quaranta miliardi, da destinare per tre quarti al contrasto del caro bollette: è il terreno sul quale spera di avere più ascolto".