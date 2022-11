Giorgia Meloni, "noi...": la frase rubata dal vertice a Bruxelles

03 novembre 2022 a

Giorgia Meloni per la sua prima uscita internazionale ha deciso di recarsi a Bruxelles, dove la prima a riceverla è stata Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo. “Domani abbiamo un Consiglio dei ministri, noi stiamo correndo contro il tempo per la legge di bilancio”, è la frase della Meloni che è stata ‘rubata’ mentre posava con la Metsola per le telecamere, come si sente nel video diffuso dai servizi audiovisivi dell’Ue.

Dopo aver incontrato anche Ursula von der Leyen e Charles Michel, la premier ha fatto il punto con la stampa: “Si è creata un’interlocuzione molto franca e positiva, sono contenta. Ho discusso e portato il punto di vista italiano sulle questioni più importanti - ha sottolineato la Meloni - a patire dalla crisi ucraina e dal domino di conseguenze che produce. Bisogna dare il prima possibile concretezza a una soluzione sull’aumento dei costi dell’energia: il tetto del gas è stato discusso nelle ultime settimane, sono stati fatti passi avanti importanti, ora servono le soluzioni”.

“Ho trovato orecchie disponibili - ha aggiunto - sono contenta del clima che ho trovato qui a Bruxelles, vedere e parlare direttamente con le persone può aiutare a smontare la narrativa sulla sottoscritta che è stata portata avanti dalla sinistra. Non siamo marziani - ha chiosato - dall’altra parte c’erano persone che avevano voglia di ascoltare, da questi primi incontri poi nasceranno una serie di dossier molto concreti”.