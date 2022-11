Letizia Moratti, la stretta di mano sul palco a Milano: il piano è svelato?

05 novembre 2022 a

Dopo essersi dimessa dalla giunta Fontana soltanto qualche giorno fa, Letizia Moratti ha deciso di prendere parte alla manifestazione per la pace di Milano, organizzata dal terzo polo di Carlo Calenda. Un atto politico significativo, anche perché c’è stata una stretta di mano tra Carlo Cottarelli e proprio la Moratti, che ha poi salutato calorosamente Mariastella Gelmini e ha abbracciato Mara Carfagna.

A chi le ha chiesto di una possibile discesa in campo con il terzo polo, l’ex vicepresidente della Regione Lombardia ha scelto di non replicare. Ha invece spiegato perché ha deciso di scendere in piazza: “Ci sono momenti in cui bisogna decidere da che parte stare e chi sostenere. Credo che tutti vogliano la pace in Ucraina, ma la pace senza giustizia non credo che possa esistere. L'Ucraina, il popolo ucraino, sono stati aggrediti, l'Europa li sostiene e li ha sostenuti, credo che essere qua oggi serva a riaffermare un sostegno vero e concreto che possa permettere all'Ucraina di avere una pace giusta”.

Chi invece ha parlato del possibile ticket Moratti-Cottarelli è stato proprio l’economista: “La questione non è se mi troverei bene con lei, che è una donna di grande esperienza. Ma vorrei capire bene cosa vuol dire lavorare in ticket con Moratti. "Comunque fino adesso nessuno mi ha telefonato. Io parlo sempre con tutti se qualcuno verrà da me a chiedermelo non avrò problemi”.