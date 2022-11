Milano, tragedia in strada: ragazzino travolto e ucciso da un tram

08 novembre 2022 a

Un ragazzino di 14 anni è stato travolto da un tram e ucciso. È successo intorno alle 8.15 di martedì a Milano, in via Tito Livio, vicino all'angolo con via Alberto Einstein, zona Calvairate. Da una prima ricostruzione sembra che il quattordicenne fosse in bicicletta quando è stato colpito sui binari dal mezzo - un tram della linea 16 di proprietà dell'Atm - ed è rimasto incastrato. Il giovane è stato estratto ma per lui non c'era più nulla da fare. Il personale sanitario, arrivato in codice rosso su auto medica e ambulanza, non ha potuto fare nulla per salvare il ragazzino, morto sul colpo.

Ancora da chiarire le cause per cui il minore sia finito sui binari. Pare che il ragazzino fosse diretto a scuola e abbia attraversato i binari proprio mentre il tram stava arrivando. Purtroppo l'autista, che lo avrebbe visto, non sarebbe riuscito a frenare in tempo per evitare l'impatto. Adesso il conducente, un uomo di 45 anni, è sotto choc ed è stato affidato alle cure del personale del 118. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini del comando provinciale dei vigili del fuoco, mentre i rilievi e gli accertamenti sono affidati alla polizia locale. Atm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, ha espresso profondo cordoglio alla famiglia del 14enne.