Sondaggio, M5s e Giuseppe Conte col turbo: dove volano (ma domina FdI)

12 novembre 2022 a

a

a

Il governo Meloni continua a godere della fiducia degli italiani. Di fatto la leader di Fratelli d'Italia adesso, secondo una rilevazione di Lab21.01 per affaritaliani.it ha raggiunto il 54,1 per cento dei consensi, una quota che sottolinea quanto la maggioranza degli italiani condivida le mosse del premier. Sempre lo steso sondaggio si sofferma anche sull'invio delle armi all'Ucraina e di fatto il 53,2 per cento del campione non condivide questo tipo di sostegno a Kiev.

"Doppio clamoroso sorpasso": l'ultimo sondaggio "ribalta" il Parlamento

A favore dell'invio degli armamenti per contrastare l'invasione russa è il 46,8 per cento del campione, una quota comunque molto alta. Ma da tenere d'occhio ci sono i dati sui partiti. Il partito del premier, FdI, continua a salire e adesso tocca quota 28,3 per cento. Stabile la Lega e risale seppur di poco Forza Italia. Occhio poi alle opposizioni. Nella guerra tra Pd e Cinque Stelle a spuntarla è Conte che porta l'M5s al 18 per cento mettendosi alle spalle in modo definitivo i dem di Enrico Letta che è in caduta libera al 16,4 per cento.

FdI-Meloni, cifre sconvolgenti: il sondaggio lascia di sasso la Berlinguer

Da segnalare poi il Terzo Polo al 7,8 per cento. Insomma il dato principale che arriva da questo sondaggio è la crescita della Meloni ma anche il sorpasso avvenuto da parte del Movimento sul Pd. La risalita di Forza Italia e la tenuta della Lega segnalano lo stato di ottima salute di cui gode la coalizione di centrodestra che guida il governo e la maggioranza in Parlamento.