Giorgia Meloni, l'Eliseo: "Non previsto incontro con Macron", ora è bufera

11 novembre 2022 a

a

a

Ancora braccio di ferro tra Roma e Parigi. Il caso della Ocean Viking e le minacce da parte di Macron di stracciare gli accordi sulla ricollocazione dei migranti agita e non poco le acque in Europa. Giorgia Meloni ha tenuto il punto per far capire a tutta l'Unione Europea che la musica è cambiata e che di fatto adesso la politica delle porte aperte è finita. Ma il "galletto" francese che ha la sua poltrona all'Eliseo non l'ha presa bene tentando una goffa reazione da bullo col nostro Paese. Reazione che è ancora in corso in queste ore dato che l'Eliseo al momento rifiuta un incontro tra Macron e la stessa Meloni in occasione del prossimo appuntamento internazionale.

"Un bilaterale Emmanuel Macron-Giorgia Meloni al G20 non è previsto per il momento". Così, infatti, fonti dell’Eliseo rispondono alla domanda se un incontro tra la premier italiana e il presidente francese nel quadro del vertice in Indonesia il 15 e 16 novembre sia da escludere. "Abbiamo evocato alcuni primi colloqui bilaterali che risultano formalizzati a questo punto. Naturalmente se ve ne fossero altri vi terremmo informati", spiegano le fonti, illustrando il programma dell’inquilino dell’Eliseo al prossimo summit di Bali. Insomma tra Parigi e Roma è calato il gelo assoluto e l'esito di questo braccio di ferro è del tutto imprevedibile.