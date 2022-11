Forza Italia, terremoto-Caldoro: "Mi dimetto"

14 novembre 2022 a

Un colpo basso per Silvio Berlusconi. Con una lettera Stefano Caldoro si dimette da responsabile del Dipartimento Autonomie. "Caro presidente - inizia la breve ma chiara missiva - con la presente mi dimetto da responsabile del Dipartimento Autonomie di Forza Italia". La comunicazione, arrivata sia sul tavolo del leader azzurro che per conoscenza ad Alessandro Cattaneo (responsabile nazionale dei Dipartimenti di Forza Itali), arriva con tanto di rimprovero. "Le dimissioni - spiegano dallo staff - sono la diretta conseguenza delle posizioni di profondo dissenso, espresse dall'ex ministro socialista, per la mancata rappresentanza al governo del Sud".

In sostanza Caldoro accusa Forza Italia di aver "sbagliato nel metodo che ha portato alla individuazione di due esponenti eletti nella stessa Regione del Nord a scapito di personalità di maggiore spessore delle Regioni meridionali area, tra l'altro, di maggiore consenso elettorale". Già qualche giorno fa si vociferava di un suo addio, tanto che l'Adnkronos definiva il suo un rapporto ormai "irreparabile" con il partito del Cavaliere.

L'ex presidente della Regione Campania e ministro nel Governo Berlusconi III avrebbe spiegato ai suoi le ragioni della rottura con il partito che per anni ha ospitato la sua componente socialista. Nessuna scissione "o mini scissione", aveva tenuto a precisare Caldoro, allontanandosi da quelle ricostruzioni "da gioco del Monopoli" o da chi riduce la questione a un "chi entra e chi esce". Per lui, infatti, si tratta di un "problema politico enorme" rappresentato dall'assenza di esponenti meridionali del partito nelle principali cariche, i 5 ministri e i due capigruppo in Parlamento.