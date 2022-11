Meloni sbarca a Bali, la accolgono così: occhio alla reazione

14 novembre 2022 a

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è atterrata in serata all'aeroporto di Bali in Indonesia. La premier domani 15 novembre parteciperà ai lavori del G20. Con Meloni anche il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, che stasera vedrà il ministro delle Finanze dell'Arabia Saudita Mohammed Al-Ja-Daan alle 21,30 ora locale. Quando la presidente del Consiglio è atterrata all'aeroporto è stata accolta, in segno di benvenuto da due danzatrici in costumi tradizionali balinesi. Giorgia Meloni ha commentato: "It's fantastic, thank you".

Qui il video dell'arrivo a Bali di Giorgia Meloni

Meloni è poi stata portata con un'auto all'hotel di Nusa Dua, la località balinese che ospita gran parte delle delegazioni e il resort dove si svolgerà il Summit, e una volta arrivata non si è fermata a parlare con i cronisti che la aspettavano. I lavori del vertice inizieranno domattina alle 8: nella prima sessione della mattina, Meloni, come gli altri leader, terrà un breve intervento sul tema della sicurezza alimentare ed energetica.

Un faccia a faccia con il presidente Usa, Joe Biden è previsto domani alle 17,15 (le 10,15 ora italiana) e un bilaterale con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan sempre in giornata. Poi dopodomani un colloquio a due con il presidente della Repubblica Popolare cinese, Xi-Jinping e con il primo ministro canadese, Justin Trudeau. E poi ancora con il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, con il leader indiano, Narendra Modi, e con il padrone di casa, il presidente della Repubblica di Indonesia, Joko Widodo.