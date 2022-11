Giorgia Meloni? Sul bavero della giacca... occhio a questa foto

16 novembre 2022 a

Al G20 di Bali, in Indonesia, tra i protagonisti ecco ovviamente Giorgia Meloni, al primo impegno di tale livello da che è premier. E in Indonesia la presidente del Consiglio ha sfoggiato un outfit scuro, elegante, essenziale, sobrio. Ma un dettaglio, in particolare, ha catturato l'attenzione: Meloni aveva sul bavero della giacca una spilla d'oro. E insomma ci si interrogava: di cosa si tratta? Quale il significato di quella spilla?

Il prezioso, per inciso, pare essere d'oro, con ricami che partono dal fiore centrale per poi formare una piccola spunta verso il basso. Qualcuno aveva subito puntato il dito: un vezzo, qualcosa di civettuolo. Tutt'altro, in verità. La spilla, in posizione dritta, è una foglia realizzata con il tipico stile indonesiano. Tanto che lo stesso simbolo era presente nel logo ufficiale del G20 che si è da poco concluso.

E facendo attenzione alle foto dei leader, si può notare come tutti, o quasi, indossassero la stessa spilla. Ce l'avevano il cinese Xi Jinping, il turco Erdogan, addirittura il primo ministro indiano, Narendra Modi, che aveva il prezioso appuntato sul gilet blu. Insomma, si trattava semplicemente di un omaggio offerto dall'Indonesia ai rappresentanti dei differenti paesi che hanno animato l'importante avvenimento.