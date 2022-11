Pier Ferdinando Casini sconcertante: conciato così in centro a Roma. Lì sotto...

17 novembre 2022 a

Pier Ferdinando Casini è stato immortalato da Dagospia "in tenuta sportiva su via del Corso" a Roma. "Che ci faceva?", si chiede maliziosamente Dago. In realtà la risposta è molto semplice: "Quello che fa ogni giorno: andava a correre a Villa Borghese". Eccolo dunque l'ex presidente della Camera con calzino rosso e pantaloncino blu, da vero tifoso del Bologna". Casini indossava anche scarpe tecniche e una felpa marrone. Mentre all’orecchio aveva le cuffiette: "Si sarà messo a dispensare qualche consiglio amoroso a un amico o ascoltava la rassegna stampa, qualche podcast crime sul sequestro moro o un vecchio discorso di Benigno Zaccagnini?", ironizza ancora Dagospia.

Qui le foto pubblicate da Dagospia di Casini

Del resto, dall'alto dei 38 anni in Parlamento e della sua quasi cinquantennale carriera politica, Casini deve sempre tenersi in forma. Bolognese doc, classe 1955, è figlio d'arte: il padre era un dirigente della Democrazia Cristiana. Quando si laurea in giurisprudenza ha già iniziato a interessarsi di politica. Iscritto alla Dc dal 1972, è eletto alla Camera nel 1983 ad appena 28 anni, con 30mila preferenze. Forse è anche grazie al piglio bolognese un po' scanzonato se va d'accordo con tutti, di qualsiasi schieramento. "Non è un bravo ragazzo, è un ragazzo democristiano", disse di lui una volta Umberto Bossi.