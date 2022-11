Silvio Berlusconi "pronto a volare da Putin": chi sgancia la bomba

17 novembre 2022 a

Silvio Berlusconi "è pronto a volare a Mosca per convincere Vladimir Putin a negoziare sulla pace in Ucraina. Solo lui può farlo. Il jet privato è già pronto a partire”. In un articolo che uscirà su The Spectator domani 18 novembre e anticipato da La Repubblica, Nicholas Farrell, giornalista inglese da tempo residente in Italia e amico del Cavaliere, riporta questa indiscrezione. "Silvio Berlusconi crede che solo lui possa persuadere il suo vecchio amico Vladimir Putin ad andare al tavolo negoziale", prosegue Farrell: "Vuole provarci prima di questo Natale. L’86enne ex leader italiano e tycoon vuole un accordo di pace" tra Russia e Ucraina, "mediato da lui stesso, affinché sia il suo canto del cigno politico. Il suo jet privato è già in stand-by", pronto per la partenza.

"A livello internazionale non ci potrebbe essere tempistica migliore. La Russia ha subito un’altra umiliazione militare con la ritirata da Kherson e pare che l’amministrazione Biden stia facendo pressioni sul presidente ucraino Volodymyr Zelensky per pensare davvero di stringere un accordo di pace" con il Cremlino, aggiunge il giornalista. "È l’unico possibile mediatore", scrive Farrell citando le parole già pronunciate da Vittorio Sgarbi: “Berlusconi ama il beau geste, ed è questo il gesto che ha in mente. Berlusconi crede davvero che possa farcela. E se ci riesce, senza minare la posizione della Nato, entrerà nei libri di storia come un eroe mondiale".