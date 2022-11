Sangiuliano, colpaccio: Venezi consigliere, schiaffo alla Boldrini

17 novembre 2022 a

Beatrice Venezi è il nuovo consigliere per la musica. A nominarla il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. La Venezi, la più giovane direttrice d'orchestra d'Italia e tra le pochissime bacchette femminili nel mondo della musica, collaborerà con gli uffici di diretta collaborazione del ministro, con il Segretariato generale e la Direzione generale Spettacolo. Beatrice negli anni ha più volte difeso le idee del premier Giorgia Meloni, come l'articolo "il" davanti al presidente del Consiglio. "È una polemica sterile, come tutte le polemiche di questo tipo - ha tuobato -. Come del resto è stato debole l’attacco che ha ricevuto sul pericolo delle donne che rimangono un passo indietro rispetto agli uomini".

Lei stessa preferisce farsi chiamare "direttore" e non dunque "direttrice". Le sue opinioni più volte hanno fatto pensare a una sua discesa in campo. Diversi hanno teorizzato una sua candidatura proprio con Fratelli d'Italia. Candidatura che però è stata la stessa Venezi a declinare preferendo concentrarsi sulla propria attività artistica che sulla politica. In ogni caso a vittoria del centrodestra incassata, Beatrice non ha mancato di fare i propri complimenti: "Ti meriti tutto Giorgia, hai lottato come una leonessa dal primo giorno, instancabile e determinata, con competenza e passione, e con la forza che forse solo una madre conosce. Adesso comincia un altro duro lavoro ma sono certa che sarai all'altezza delle aspettative di tutti gli italiani che aspettavano questo momento da una vita".

E ancora: "Ha rotto il soffitto di cristallo è una questione socio culturale che ha a che vedere con la politica nel senso più nobile del termine. È una novità che sicuramente avrà ricadute positive: non c'è niente di più potente dell'esempio". La stima dunque non manca e ora anche la Venezi potrà fare qualcosa per il governo.