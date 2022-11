Soumahoro, lo scandalo della coop? Il piano di FdI per incastrarlo

18 novembre 2022 a

a

a

Bisogna fare luce sulla vicenda che coinvolge Aboubakar Soumahoro. "Il gruppo Fratelli d'Italia della Camera dei deputati depositerà nelle prossime ore una interrogazione parlamentare al ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Calderone per sollecitare eventuali provvedimenti nei confronti delle due cooperative Karibu e Consorzio Aid, oggetto di inchiesta da parte della Procura di Latina, legate alla suocera e alla moglie del parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra Aboubakar Soumahoro", annuncia il partito di Giorgia Meloni in una nota. "I fatti riportati dagli organi di stampa, se confermati, sono gravi e meritano un'immediata azione di trasparenza".

"Minorenni maltrattati e paghe da fame": lo scandalo che travolge Soumahoro

"Non c'entro niente con tutto questo e non sono né indagato né coinvolto in nessuna indagine dell'arma dei carabinieri, di cui ho sempre avuto e avrò fiducia", si difende in un post pubblicato sul suo profilo Facebook Soumahoro, sindacalista, eletto deputato nella XIX legislatura con Europa Verde a proposito dell'indagine che coinvolgerebbe le coop della moglie. "Non consentirò a nessuno di infangare la mia integrità morale. Per questo, dico a chi pensa di fermarmi, attraverso l'arma della diffamazione e del fango mediatico, di mettersi l'anima in pace. A chi ha deciso, per interessi a me ignoti, di attaccarmi, dico: ci vediamo in tribunale". E conclude: "Ho dato mandato ai miei legali di perseguire penalmente chiunque infanga il mio nome o la mia immagine, mi diffama o getta ombra sulla mia reputazione".

Video su questo argomento "I parenti sono una sciagura". Scandalo Soumahoro, Senaldi consiglia: "Fossi in lui..."

Sono al vaglio della Procura di Latina e dei carabinieri le denunce presentate da alcuni migranti in merito a presunte irregolarità contrattuali denunciate da alcuni lavoratori impiegati in due cooperative pontine gestite dalla suocera e dalla moglie di Soumahoro. Le denunce sono state presentate dal sindacato Uiltucs. Accertamenti, in collaborazione anche con l'Ispettorato del Lavoro, sono in corso anche sul materiale e su documenti trovati fuori da una delle sedi delle due cooperative mentre era in corso un trasloco.