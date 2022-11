Berlusconi assolto? Mulè: "Ora indagate", chi finisce nel mirino

19 novembre 2022 a

Silvio Berlusconi e Mariano Apicella sono stati assolti nell'ambito del processo Ruby Ter. Il Tribunale di Roma ha stabilito che il fatto non sussiste in merito a uno dei filoni della maxi indagine nella quale i due erano accusati di corruzione in relazione alla presunta falsa testimonianza di Apicella in merito alle feste organizzate ad Arcore, le cosiddette “cene eleganti”.

Non appena la camera di consiglio ha emesso la sentenza Giorgio Mulè, vicepresidente di Forza Italia della Camera, ha annunciato una proposta di legge per istituire una commissione d'inchiesta parlamentare "per avviare finalmente una riflessione approfondita sull’uso politico che è stato fatto della giustizia nell’ultimo quarto di secolo". "Anche alla luce", precisa l'azzurro, "delle notizie sul mercimonio tra le toghe venuto a galla con i recenti scandali, diventa sempre più un obbligo per chiunque abbia a cuore la necessità di un corretto svolgimento dei processi". Nella requisitoria il pm Felici aveva affermato che “la circostanza rilevante” è legata alle “date dei versamenti, nel 2012, ma ho potuto verificare, anche consultando le consulenze, che i pagamenti risalgono di gran lunga a prima, quindi è difficile immaginare che siano dovuti alla presunta falsa testimonianza. Tra Berlusconi e Apicella c'era un rapporto amichevole di lunga data”.