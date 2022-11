Meloni, la figuraccia del renziano: "Quello è l'aereo di Renzi". Ma...

18 novembre 2022 a

In questi giorni un po' tutti - chi per un motivo, chi per un altro - si sono scagliati contro Giorgia Meloni a proposito della sua visita al G20 di Bali, in Indonesia. Gli ultimi sono stati i renziani, che si sono scatenati su Twitter per la scelta dell'aereo della presidente del Consiglio che l'ha portata al vertice internazionale. Il primo attacco è partito dall'ex deputato di Italia Viva Camillo D’Alessandro che ha pubblicato un collage di un vecchio post della Meloni e una foto che la vede protagonista, all'arrivo in aeroporto a Bali, con dietro il velivolo sul quale ha viaggiato. "Tweet muto", ha commentato, lasciando intendere che a parlare fossero le immagini di oggi e le parole del passato.

Il riferimento è a un vecchio post Facebook della Meloni, datato 2015, in cui polemizzava contro l'Air Force - costosissimo - voluto da Matteo Renzi per i suoi viaggi istituzionali. “Se vendessimo l’aereo (inutile) di Renzi per rimborsare i cittadini fregati dalle banche?”, così scriveva l'attuale presidente del Consiglio. Ma D'Alessandro, partito per attaccare, si è ritrovato lui stesso ad essere attaccato, a causa della figuraccia colossale. Della quale, tra l'altro, non si è accorto neanche Luigi Marattin, altro incallito renziano, che ha prontamente messo un like al tweet. D’Alessandro, infatti, deve aver scambiato il volo di Stato a bordo di uno degli Airbus A319 in dotazione al 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, solitamente usati dai vertici delle istituzioni per le missioni all’estero, per l'Air Force del governo Renzi. Quell’aereo è un altro modello e, soprattutto, è stato dismesso ormai da anni. Che figura barbina...