Matteo Salvini, "ma come ragionano?": il caso che lo fa esplodere

21 novembre 2022 a

a

a

“'Lo controllavamo in videochiamata', ma come ragionano?": Matteo Salvini commenta così il caso di Thiene in provincia di Vicenza, dove due genitori bengalesi sono stati accusati di aver lasciato il figlio piccolo in auto per andare a fare shopping al centro commerciale. I due, come scoperto poi dai carabinieri, pare stessero controllando il bimbo di 3 anni tramite una videochiamata con un telefono lasciato sul sedile posteriore dell'auto. Nel frattempo sembra che il piccolo stesse dormendo.

"Spero sia una sparata, ma...": l'ira di Mentana su Salvini, attacco durissimo

Ad allertare le forze dell'ordine sono stati alcuni clienti, che hanno denunciato per abbandono di minore la coppia intenta a fare shopping. Adesso sulla vicenda interviene anche il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che su Facebook scrive: "Lasciare in auto bimbi e animali, magari per non avere distrazioni durante lo shopping, è da delinquenti. Sbaglio?".

Tanti gli utenti che si sono detti d'accordo con Salvini su Facebook. Qualcuno per esempio ha scritto: "Hanno tolto i figli a genitori per molto meno...i figli non sono pacchi....se volevano la tranquillità e farsi i cavoli loro non facevano figli!". Qualcun altro invece: "Ma in che mondo viviamo?? Genitori inqualificabili, non è possibile che continui a succedere ancora nonostante tutte le raccomandazioni! Irresponsabili".