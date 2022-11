Rita Dalla Chiesa: "I giornalisti? Ricordo che...", gode la Meloni

23 novembre 2022 a

I giornalisti contro Giorgia Meloni. Alla conferenza stampa sulla legge di Bilancio, il premier è stato bacchettato per non aver lasciato grande spazio alle domande. Addirittura, Ilario Lombardo ha accusato il presidente del Consiglio di portare avanti "una strategia" e che dietro le sue "lunghe introduzioni" ci sarebbe la volontà di tagliare il più possibile i quesiti dei cronisti. Peccato però che a prendere le difese della Meloni ci abbia pensato Rita Dalla Chiesa. La deputata di Forza Italia ha fatto notare un piccolo dettaglio: "Mi ricordo quando Giuseppe Conte faceva le sue incursioni in tv per il Covid, i giornalisti che potevano fare domande erano solo quelli scelti da Casalino. Strano adesso tutto questo accanimento contro Giorgia Meloni".

Affermazioni che hanno visto intervenire Rocco Casalino: "Mai scelto un giornalista. Venivano accreditati in ordine cronologico di iscrizione", ha risposto sotto il cinguettio della Dalla Chiesa. Eppure sono in molti a nutrire dubbi sull'operato dell'ex portavoce del fu avvocato del popolo. "Sicuro? - chiede un utente -. A me le domande a Conte sembravano parecchio soft".

La stessa leader di Fratelli d'Italia aveva replicato ai giornalisti spiegando di essere impegnata "in un incontro" e che non avrebbe mai tagliato la spiegazione sulla Manovra. "Non mi pare si possa dire che non siamo disponibili. Mi ricordo che in altre situazioni siete stati molto meno assertivi, disponibili". E ancora: "Mi dite di tagliare l'introduzione? Ma questa è una legge di Bilancio, penso che nessuno si aspetti che presentiamo una legge di Bilancio in 4 minuti. Siamo persone serie, le cose le voglio spiegare".