Stasera Italia, Centinaio smaschera il Pd: "Faccio fatica"

23 novembre 2022 a

a

a

Si è parlato della manovra a Stasera Italia, nella puntata andata in onda questa sera su Rete 4. Tra gli ospiti il leghista Gian Marco Centinaio che, prima di parlare della Legge di Bilancio, ha fatto un appunto sull'opposizione e in particolare sui dem: "Il Pd, il partito che diceva che avrebbe portato avanti in campagna elettorale l'agenda Draghi, adesso va in piazza per protestare contro una manovra fatta apparentemente sulla linea del presidente del Consiglio che loro avevano appoggiato. Faccio fatica a capirli".

"Che immagine diamo?": vietato abbassare le tasse, il delirio di Caprarica | Video

La contraddizione sulla manovra, insomma, sembra essere piuttosto palese a sinistra. Parlando del provvedimento in quanto tale, invece, Centinaio ha spiegato: "Stiamo portando avanti una manovra con pochi soldi, lo sappiamo adesso e lo sapevamo quando ci siamo candidati".

Nonostante le poche risorse a disposizione, però, il governo avrebbe cercato di fare del proprio meglio per aiutare il Paese in un momento per nulla facile soprattutto dal punto di vista economico: "Con la manovra stiamo provando a dare una risposta all'emergenza bollette". "Che si mangia due terzi del capitale", ha aggiunto la conduttrice del talk Barbara Palombelli. "Rimane poco e con quello che rimane vogliamo dare una traccia per le manovre future", ha chiosato il leghista.