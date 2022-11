Daniela Santanchè, indiscreto: "A chi ha venduto le azioni del Twiga"

24 novembre 2022 a

Il (presunto) conflitto di interesse da ministra del Turismo Daniela Santanchè lo ha risolto così: l'esponente di Fratelli d'Italia ha venduto le sue quote del Twiga, lo stabilimento vip di Forte dei Marmi di cui era proprietaria insieme all'amico manager Flavio Briatore. Ad annunciarlo è stata la stessa Santanchè in una intervista a La Stampa: il conflitto di cui la accusava la sinistra, ribattezzandola a tempo di record "ministra dei balneari" non senza sprezzante ironia, in realtà era un po' spuntato perché come da lei sottolineato, già al momento dell'insediamento al Ministero la Santanchè aveva deciso di rimettere le deleghe agli stabilimenti balneari al premier se Giorgia Meloni glielo avesse chiesto.

Quella delega ora è nelle mani di Nello Musumeci, ministro del Mare. E ora, la Santanchè è anche senza Twiga: "Ho firmato dal notaio una decina di giorni fa. A chi? Questo non vi riguarda, ma l'ho fatto", ha spiegato alla Stampa.

Il Messaggero, però avanza una tesi: la ministra Santanchè avrebbe ceduto il 22,05% intestato alla Immobiliare Dani srl per una metà allo stesso Briatore (valore, 1,4 milioni di euro) e per l'altra metà al fidanzato Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena, che avrebbe acquistato la sua parte di Twiga per il 3,75% tramite la Thor e per il 7,275% attraverso Modi srl. La ministra del Turismo ha così intascato 3 milioni di euro e, spera, molte polemiche in meno. Ma visto quanto accaduto in passato al precedente più illustre, Silvio Berlusconi, e conoscendo il livello dell'opposizione, siamo forse nel campo delle illusioni, più che delle speranze.