Sondaggio Ghisleri, dove vola Forza Italia. E c'è un testa a testa mozzafiato

Le ultime rilevazioni di Alessandra Ghisleri di Euromedia Research su La Stampa sostengono che si è arrestata la crescita di tutti i partiti del centrodestra - con Forza Italia come unica eccezione (+0,6%). Sul versante del centrosinistra, invece, il Pd, anche se in calo, rimane davanti al M5s. Inoltre, si è registrato un ribasso anche sul consenso sull'esecutivo (39,1%). Secondo i dati della sondaggista, la prima legge di Bilancio del governo è apprezzata da sei italiani su dieci. Coloro che la promuovono si assestano su 40,4%, mentre quelli che invece la bocciano sono un 41,2%.

"Non si può dire che non ci sia stato un impatto sul consenso di Giorgia Meloni e del suo partito, Fratelli d’Italia - sostiene Ghisleri. Piccolo ma significativo con qualche conseguenza sull’indice di fiducia del presidente del Consiglio, che pur restando al di sopra della soglia del 40%, cede qualche punto percentuale passando dal 43,6% al 40,6%: una differenza di oltre due punti percentuali (-3,2%) nell’arco di una settimana. Il suo partito per la prima settimana non avanza nelle intenzioni di voto, ma si arresta al 28,3% (-0,2%)". Il suo partito uscito vincente dalle elezioni del 25 settembre per la prima settimana non avanza nelle intenzioni di voto, ma si arresta al 28,3% (-0,2%). Anche la Lega indietreggia di uno 0,7%, fermandosi al 9,5%. Solo Forza Italia cresce di uno 0,6% arrivando a sfiorare il 7% (6,7%). Per quanto riguarda i partiti dell’opposizione non si registrano importanti variazioni, sebbene si confermi il solito testa a testa, nel centrosinistra tra il Pd (17,2%) e il M5s (16,8%).