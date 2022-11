Sondaggio Supermedia, Meloni fa il vuoto. Sorprese alle sue spalle

26 novembre 2022 a

Fratelli d’Italia sta per sfondare il 30% dei consensi. È quanto emerge dalla Supermedia realizzata da YouTrend per Agi: rispetto a due settimane fa il partito di Giorgia Meloni è salito al 29,2% (+0,3), a conferma del fatto che il modo in cui la presidente del Consiglio sta interpretando il suo ruolo sta piacendo agli elettori.

Nella media dei sondaggi sulle intenzioni di voto c’è un solo partito che negli ultimi quattordici giorni è cresciuto più di Fdi: si tratta del Movimento 5 Stelle, che trae vantaggio dall’essere all’opposizione e soprattutto di esercitare tale ruolo in maniera meno passiva del Pd. I grillini guidati da Giuseppe Conte hanno guadagnato mezzo punto percentuale e sono dati al 17,4%. Ancora un lieve calo per i dem, che vengono rilevati al 16,8% (-0,1): difficilmente le cose miglioreranno dal punto di vista dei sondaggi finché il partito rimarrà “congelato”, in attesa del successore di Enrico Letta.

Sotto la doppia cifra si registra nella Supermedia una ripresa degli alleati della Meloni: la Lega è data all’8,7% (+0,3), mentre Forza Italia al 6,9% (+0,3). Nel mezzo si trova l’alleanza Azione/Italia Viva, che attualmente vale il 7,8% (-0,2). Infine da segnalare Verdi/Sinistra al 3,7% (-0,1), +Europa al 2,5% (-0,2), Italexit al 2,3% (-0,1), Unione Popolare all’1,6% (-0,1) e Noi Moderati all’1% (-0,1).