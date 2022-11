Meloni vede Calenda? "Messaggio a Forza Italia": cosa c'è dietro

30 novembre 2022 a

L'incontro tra Giorgia Meloni e Carlo Calenda, che ieri si sono visti a Palazzo Chigi per discutere della manovra, ha scosso gli animi sia fuori che dentro la maggioranza. Anche perché subito dopo il faccia a faccia, il leader del Terzo polo si è affrettato a lanciare una stoccata al partito di Silvio Berlusconi: "Se noi facessimo per una volta nella vita una roba normale, se i partiti di governo, leggi Forza Italia, invece di sabotare Meloni, contribuissero a fare la manovra, e l'opposizione invece di andare in piazza presentasse provvedimenti migliorativi, forse sarebbe un Paese normale".

L'apertura del premier al leader del Terzo polo potrebbe essere un avvertimento ad alcuni dei suoi alleati, come si legge nel retroscena del Corriere della Sera. Il messaggio dietro l'incontro con Calenda potrebbe essere, un giorno, l'eventuale allargamento della maggioranza verso il centro. Il messaggio, comunque, in parte è arrivato. Lo conferma la reazione furibonda di Forza Italia, che da una parte punta a colpire Calenda, dall'altra serve anche a far capire alla Meloni che c'è del disagio.

A colpire tutti è stato il fatto che Meloni non ha liquidato Calenda con un incontro formale di una mezz’oretta e via. Piuttosto ha accolto l’ospite con tutti gli onori, facendogli trovare in sala tutti i big della maggioranza, ovvero il ministro Giorgetti, Fazzolari, Lollobrigida e il sottosegretario alla presidenza Mantovano. Il vertice, poi, è durato un'ora e mezza. E, a quanto pare, il leader del Terzo Polo avrebbe apprezzato: "È stato un incontro molto positivo, siamo entrati nel merito del provvedimento, ho trovato la Meloni molto preparata sul merito delle questioni".