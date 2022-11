DiMartedì, Bersani asfaltato su Soumahoro: "L'arroganza della sinistra"

30 novembre 2022 a

"Con Soumahoro non buttiamo via il problema": Pier Luigi Bersani, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, è tornato sul caso del deputato eletto con Alleanza Verdi-SI, dicendo che lo scandalo in cui è coinvolta la sua famiglia non mette in secondo piano la battaglia per i diritti dei migranti. Al suo intervento è seguito quello di Alessandro Cattaneo, capogruppo alla Camera di Forza Italia.

Il deputato, pure lui ospite della trasmissione di La7, ha detto: "Sa cosa penso io? Dopo questa vicenda le persone a casa pensano che c'è gente che lucra molto di più sulla povera gente con le cooperative finte, con lo sfruttamento, con una narrazione fatta per prendere in giro. E in questa vicenda c'è anche l'arroganza, mi permetta di dire, della sinistra, che si innamora delle proprie idee, della propria narrazione e non legge la realtà".

E infine la stoccata finale, sempre contro Bersani: "Lei mi ha spiegato più volte come dovremmo essere portatori rispetto alle banche degli interessi dei piccoli, poi però quando governa la sinistra succede come il Monte dei Paschi di Siena. Voi predicate bene ma razzolate male". Ovazione in studio.