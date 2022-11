Rai, "due mesi al Tg2. E poi...": il vero piano di Giorgia Meloni

30 novembre 2022 a

a

a

Giorgia Meloni ha un piano per la nuova Rai che sarà realizzato da Gianpaolo Rossi, ex consigliere di amministrazione di viale Mazzini ai tempi di Salini. Nell'incontro avvenuto tra il presidente del Consiglio e l'ad Carlo Fuortes il tema è stato proprio questo: Fratelli d'Italia è il primo partito e deve essere adeguatamente rappresentato subito. Quel "subito", riporta il sito Affaritaliani.it si traduce nella guida del Tg2, in attesa di cambiare il Tg1.

Al posto di Gennaro Sangiuliano, oggi ministro della Cultura, andrà Nicola Rao, oggi vicedirettore del Tg1, che in futuro prenderà il posto di Monica Maggoni sul primo canale.

Rai, valzer di nomine: clamoroso, spunta il nome di Maria Elena Boschi



Ma le vere novità saranno in primavera. Il Cda Rai scade nel 2024 ma FdI non vuole aspettare così tanto tempo. Fuortes potrebbe riceverebbe un prestigioso incarico per qualche direzione teatrale di respiro internazionale e al suo posto arriverebbe Rossi che resterebbe fino al 2026 con una modifica alle regole che non prevedono il secondo mandato.



"In primavera verrebbero poi sistemati i tasselli: Rao al Tg1, Paolo Corsini alla guida di Rainews, Paolo Petrecca a coordinare i giornali radio e Angelo Mellone in qualche direzione di genere di primaria importanza (approfondimenti o prime time). E poi ci sono i conduttori alla Diaco e alla Giuli per riequilibrare lo strapotere della sinistra e dei vari Fazio, Bortone, Berlinguer, Ranucci, Maggioni, Damilano". Ma FdI dovrà vedersela con gli alleati...