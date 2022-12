Sondaggio, Meloni invincibile: dove vola. E Soumahoro ammazza la sinistra

02 dicembre 2022 a

Anche questa settimana la Supermedia Agi/Youtrend registra un avanzamento di Fratelli d’Italia, unico tra i principali partiti a crescere. A livello di coalizioni, il centrodestra conquista oltre il doppio del consenso del centrosinistra (46 a 22,8). Ma il passaggio sulla manovra di bilancio presentata dal governo può costituire il primo vero ostacolo per la tenuta dei consensi del nuovo esecutivo. Ecco i dati: 29,6 (+0,5) M5S 17,3 (-0,1) PD 16,6 (-0,2) Lega 8,4 (=) Terzo Polo 7,7 (-0,1) Forza Italia 6,9 (-0,1) Verdi/Sinistra 3,7 (-0,2) +Europa 2,5 (-0,2) Italexit 2,3 (+0,2) Unione Popolare 1,8 (+0,4) Noi Moderati 1,1. Analizzando i numeri emerge chiaro un elemento: Fratelli d'Italia non conosce per il momento il verbo "calare" o "arretrare".

Il partito di Giorgia Meloni di fatto è in crescita e non ha subito per il momento colpi dal varo della legge di Bilancio. Inoltre va sottolineata la tenuta della Lega di Matteo Salvini che ha dato un contributo importante a questa manovra soprattutto sul fronte della riforma delle pensioni.

Comincia a registrarsi un calo dalle parti di Fratoianni e Bonelli: il caso Soumahoro inizia a dare i primi segnali che di fatto portano la sinistra rossa e verde a perdere lo 0,2 per cento. Forza Italia resta sostanzialmente stabile ma perde uno 0,1 per cento in sette giorni. Per quanto riguarda le opposizioni va rimarcato il calo del Pd e anche quello del Movimento Cinque Stelle: segno che l'alternativa alla Meloni e al centrodestra non c'è.